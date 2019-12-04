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Capixabão Feminino

Artilheira Thais faz gol mais rápido da carreira pelo Vila Nova

Atacante balançou as redes aos 30 segundos e abriu caminho para a vitória sobre o Prosperidade, no jogo de ida das finais do Estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 12:33

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 12:33

Thais, atacante do Vila Nova Crédito: Alberto Borém
Um gol marcado antes do primeiro minuto muda os rumos de uma partida. Imagina em um decisão? No primeiro jogo das finais do Campeonato Capixaba Feminino 2019, a atacante Thais balançou as redes logo aos 30 segundos e abriu o caminho para a vitória de 2 a 0 sobre o Prosperidade, que deixou o Vila Nova-ES perto do sexto título estadual.
Segundo a jogadora, o gol trouxe uma tranquilidade maior para a sua equipe, que jogava com o mando de campo, no estádio Gil Bernardes. Thais acredita que tenha sido o seu gol mais rápido da carreira, em jogos oficiais de futebol de campo.
"Pela boa qualidade da equipe do Prosperidade, a gente não esperava fazer um gol logo com 37 segundos, mas graças a Deus aconteceu. Que eu me lembre, foi o gol mais rápido que eu fiz".
Em uma análise do jogo de ida, Thais acredita que o Vila Nova fez valer o seu jogo.
"Independente do gol no início, na partida conseguimos colocar em prática toda a preparação que fizemos para essa final. A única coisa que está clara no momento é que nada está ganho, porque a equipe delas tem todas as condições de reverter o resultado. Agora vamos trabalhar para fazer uma boa partida de volta".
O segundo e decisivo jogo acontece no sábado, às 15h, no estádio Humberto Scaramussa, em Vargem Alta. Com o resultado de 2 a 0 na ida, o Vila Nova pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim fica com o título e a vaga na Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino 2020. Caso o Prosperidade devolva o placar de dois gols de vantagem, a disputa da taça será nas cobranças de pênalti.

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