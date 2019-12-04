Artilheira Thais faz gol mais rápido da carreira pelo Vila Nova

Thais, atacante do Vila Nova Crédito: Alberto Borém

Um gol marcado antes do primeiro minuto muda os rumos de uma partida. Imagina em um decisão? No primeiro jogo das finais do Campeonato Capixaba Feminino 2019, a atacante Thais balançou as redes logo aos 30 segundos e abriu o caminho para a vitória de 2 a 0 sobre o Prosperidade , que deixou o Vila Nova-ES perto do sexto título estadual.

Segundo a jogadora, o gol trouxe uma tranquilidade maior para a sua equipe, que jogava com o mando de campo, no estádio Gil Bernardes. Thais acredita que tenha sido o seu gol mais rápido da carreira, em jogos oficiais de futebol de campo.

"Pela boa qualidade da equipe do Prosperidade, a gente não esperava fazer um gol logo com 37 segundos, mas graças a Deus aconteceu. Que eu me lembre, foi o gol mais rápido que eu fiz".

Em uma análise do jogo de ida, Thais acredita que o Vila Nova fez valer o seu jogo.

"Independente do gol no início, na partida conseguimos colocar em prática toda a preparação que fizemos para essa final. A única coisa que está clara no momento é que nada está ganho, porque a equipe delas tem todas as condições de reverter o resultado. Agora vamos trabalhar para fazer uma boa partida de volta".