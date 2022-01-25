Artilheira do São Paulo na última temporada, Glaucia renova até 2023

A atacante Glaucia, destaque e artilheira do time feminino na última temporada, renovou contrato com o São Paulo por mais dois anos, até o final de 2023. Na penúltima partida do ano, válida pela terceira rodada do Brasil Ladies Cup, contra o Internacional, Glaucia sofreu uma lesão no joelho direito e terá de passar por uma intervenção cirúrgica para reparar o ligamento cruzado anterior.
A artilheira do Tricolor marcou ao todo 12 gols, contra São José (2), Minas Brasília (1), Internacional (1), Pinda (1) e Nacional (2), Santos (2), Realidade Jovem (1) e Red Bull (1), e foi a maior goleadora do São Paulo no estadual, fechando com sete gols.O São Paulo vem renovando o contrato de suas jogadoras e já havia anunciado nesta terça-feira (25), a extensão do vínculo com a lateral-esquerda Clara.