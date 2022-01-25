Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Artilheira do São Paulo na última temporada, Glaucia renova até 2023

Se recuperando de uma lesão, jogadora renovou contrato com o Tricolor. No último ano, ela 12 gols ao todo e foi artilheira do São Paulo no estadual, com sete tentos...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 15:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 15:28
A atacante Glaucia, destaque e artilheira do time feminino na última temporada, renovou contrato com o São Paulo por mais dois anos, até o final de 2023. Na penúltima partida do ano, válida pela terceira rodada do Brasil Ladies Cup, contra o Internacional, Glaucia sofreu uma lesão no joelho direito e terá de passar por uma intervenção cirúrgica para reparar o ligamento cruzado anterior.
A artilheira do Tricolor marcou ao todo 12 gols, contra São José (2), Minas Brasília (1), Internacional (1), Pinda (1) e Nacional (2), Santos (2), Realidade Jovem (1) e Red Bull (1), e foi a maior goleadora do São Paulo no estadual, fechando com sete gols.O São Paulo vem renovando o contrato de suas jogadoras e já havia anunciado nesta terça-feira (25), a extensão do vínculo com a lateral-esquerda Clara.
Crédito: GlauciarenovoucontratocomoSãoPauloatéofinalde2023(Foto:GabrielaMonsanto/saopaulofc

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Real Noroeste x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste sofre mais uma derrota e segue na lanterna do Grupo 12 da Série D
Imagem de destaque
Duas pessoas são presas com carro que havia sido roubado no Sul do ES
Imagem BBC Brasil
As mudanças climáticas vão nos encolher?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados