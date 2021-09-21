Artilheira do São Paulo, Duda concorre ao prêmio de melhor jogadora do Brasileirão Feminino

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Com a final do Brasileirão Feminino se aproximando, as votações para os prêmios individuais da competição já foram iniciadas. Entre as categorias, a de melhor jogadora não poderia faltar. E, dessa vez, o São Paulo tem uma representante na disputa pelo prêmio, a artilheira do time, Duda.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

A atacante de 26 anos foi o destaque da campanha são-paulina, que terminou nas quartas de final, com derrota para o Internacional;

Ao todo, Duda marcou dez gols e deu quatro assistências nas 16 partidas em que disputou no campeonato. Sua média é de 0,88 participação em gol por partida, além da média de 0,63 gol por jogo.

Concorrem com ela outras cinco jogadoras: a lateral esquerda Tamires e a meia Gabi Zanotti, do Corinthians; a zagueira Augustina e a atacante Bia Zaneratto, do Palmeiras; e a lateral direita Fabi, do Internacional.A votação está disponível na internet e pode ser realizada neste link.