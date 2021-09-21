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Artilheira do São Paulo, Duda concorre ao prêmio de melhor jogadora do Brasileirão Feminino

Atacante são-paulina marcou 10 gols e deu quatro assistências no Campeonato Brasileiro de 2021 e é a única concorrente do São Paulo para a categoria de craque do torneio...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 15:20

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 15:20
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Com a final do Brasileirão Feminino se aproximando, as votações para os prêmios individuais da competição já foram iniciadas. Entre as categorias, a de melhor jogadora não poderia faltar. E, dessa vez, o São Paulo tem uma representante na disputa pelo prêmio, a artilheira do time, Duda.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
A atacante de 26 anos foi o destaque da campanha são-paulina, que terminou nas quartas de final, com derrota para o Internacional;
Ao todo, Duda marcou dez gols e deu quatro assistências nas 16 partidas em que disputou no campeonato. Sua média é de 0,88 participação em gol por partida, além da média de 0,63 gol por jogo.
Concorrem com ela outras cinco jogadoras: a lateral esquerda Tamires e a meia Gabi Zanotti, do Corinthians; a zagueira Augustina e a atacante Bia Zaneratto, do Palmeiras; e a lateral direita Fabi, do Internacional.A votação está disponível na internet e pode ser realizada neste link.
A final entre Palmeiras e Corinthians já teve seu primeiro capítulo, realizado no Allianz Parque. A partida terminou com a vitória corintiana, pelo plcar de 1 a 0.

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