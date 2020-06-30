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Artilheira do Brasileiro Feminino de 2018, Dany Helena fala da 1ª experiência no futebol europeu

A atacante defendeu o Flamengo entre as temporadas de 2018 e 2019
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LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 18:23

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 18:23

Crédito: Staff Images/Flamengo
Artilheira do Campeonato Brasileiro Feminino de 2018 pelo Flamengo, a atacante Dany Helena viveu a sua primeira experiência no futebol europeu no início deste ano. Em janeiro, a atleta foi anunciada pelo EDF Logroño, da primeira divisão espanhola.
- Desde que cheguei deu pra perceber a forma como elas jogam. O estilo dos treinamentos e o nível da competição. Aqui é mais técnico, calmo e pensado, mais cadenciado, porém um estilo de jogo mais inteligente. No Brasil vejo mais vigor físico e intensidade - disse Dany Helena, que lamentou não poder ter atuado até a pausa no futebol espanhol:
- Lesionei a tíbia ainda quando atuava no Flamengo e no começo do ano estava em recuperação. Depois veio a pandemia e não consegui dar continuidade ao tratamento.
Dany Helena teve uma grande passagem no Flamengo. Em 2018, marcou 20 gols na temporada, sendo 15 no Brasileirão e cinco nos Jogos Mundiais Militares. Além disso, foi eleita a melhor atacante da competição nacional e convocada pela Seleção brasileira para um período de treinamentos.
- Esse 2018 foi um ano muito especial. Tive várias conquistas e realizei sonhos, como de ser convocada para A Seleção Brasileira. Foi uma experiência maravilhosa, que me agregou muito e espero voltar novamente - concluiu.E MAIS:Mourinho deseja a contratação de Milinkovic-Savic para o TottenhamHakimi chega a Milão para fazer exames médicos na InternazionaleJornal alemão confirma a chegada de Leroy Sané ao Bayern de MuniqueBorussia Dortmund confirma que não fará mais contratações para a próxima temporadaJornal revela que Chelsea pode pagar quase R$ 500 milhões por HavertzInter busca se consolidar no G-4 contra o Brescia, em casa E MAIS:

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