Artilheira do Brasileiro Feminino de 2018, Dany Helena fala da 1ª experiência no futebol europeu

Crédito: Staff Images/Flamengo

Artilheira do Campeonato Brasileiro Feminino de 2018 pelo Flamengo, a atacante Dany Helena viveu a sua primeira experiência no futebol europeu no início deste ano. Em janeiro, a atleta foi anunciada pelo EDF Logroño, da primeira divisão espanhola.

- Desde que cheguei deu pra perceber a forma como elas jogam. O estilo dos treinamentos e o nível da competição. Aqui é mais técnico, calmo e pensado, mais cadenciado, porém um estilo de jogo mais inteligente. No Brasil vejo mais vigor físico e intensidade - disse Dany Helena, que lamentou não poder ter atuado até a pausa no futebol espanhol:

- Lesionei a tíbia ainda quando atuava no Flamengo e no começo do ano estava em recuperação. Depois veio a pandemia e não consegui dar continuidade ao tratamento.

Dany Helena teve uma grande passagem no Flamengo. Em 2018, marcou 20 gols na temporada, sendo 15 no Brasileirão e cinco nos Jogos Mundiais Militares. Além disso, foi eleita a melhor atacante da competição nacional e convocada pela Seleção brasileira para um período de treinamentos.