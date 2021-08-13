Artilheira do Avaí Kindermann comenta preparação para as quartas de final do Brasileirão

O Avaí Kindermann enfrentará o Corinthians na fase de quartas de final do Brasileirão Feminino A1 que começa neste fim de semana. As Leoas Caçadoras ja haviam enfrentado o time paulista na última rodada da fase classificatória que foi, até agora, a mais decisiva para o time catarinense.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA atacante Laryh, artilheira do time e uma das principais goleadoras da competição, comentou sobre o último encontro contra o time paulista e sobre como tem sido a preparação de sua equipe: