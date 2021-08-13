Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Artilheira do Avaí Kindermann comenta preparação para as quartas de final do Brasileirão
futebol

Artilheira do Avaí Kindermann comenta preparação para as quartas de final do Brasileirão

Laryh relembra confronto com o Corinthians antes da paralisação do campeonato onde houve empate por 1 a 1 em SC
...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 17:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 17:49
Crédito: Avante tem nove gols em 18 partidas (Andrielli Zambonin/Avaí Kindermann
O Avaí Kindermann enfrentará o Corinthians na fase de quartas de final do Brasileirão Feminino A1 que começa neste fim de semana. As Leoas Caçadoras ja haviam enfrentado o time paulista na última rodada da fase classificatória que foi, até agora, a mais decisiva para o time catarinense.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA atacante Laryh, artilheira do time e uma das principais goleadoras da competição, comentou sobre o último encontro contra o time paulista e sobre como tem sido a preparação de sua equipe:
- Nossa preparação foi intensa. Sabemos que temos grandes chances de classificação. O último confronto com elas vimos que foi uma partida muito disputada. Vamos colocar em prática tudo que treinamos. Estou ansiosa! Vamos em busca do nosso objetivo - declarou.
Nessa fase de mata-mata teremos confronto de ida e volta onde o primeiro deles será no próximo domingo (15), às 20h (de Brasília) no interior catarinense.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que guerra no Irã virou um teste de resistência - e de tempo
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Pode ter radar sem placa de aviso? Veja o que diz a lei
Trio é indiciado por golpe com prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova do Imigrante
Trio é indiciado por golpe que causou prejuízo de R$ 130 mil a idoso em Venda Nova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados