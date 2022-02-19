Arthur valoriza vitória do Barra sobre o líder no Campeonato Catarinense

Vindo de vitória no Campeonato Catarinense, o Barra bateu o Hercílio Luz por 1 a 0 na última quarta-feira e deu continuidades à sua boa fase na competição. O volante Arthur valorizou bastante o resultado da equipe.

- Vitória importantíssima sobre o líder, que nos dá ainda mais moral para a sequência da competição. Sabíamos que o Hercílio Luz era uma equipe extremamente ofensiva, logo procurei ajudar muito na marcação. O nosso início de Catarinense não foi tão bom, apesar das apresentações não terem sido ruins. Esses dois bons resultados são reflexo da nossa persistência e do nosso foco, que não foi abalado mesmo no mau momento.

No próximo domingo o Barra visitará o Brusque, outro time que faz boa campanha no torneio - é o quarto colocado. Para Arthur, repetir a disciplina tática apresentada contra os líderes será de suma importância para que outro triunfo seja conquistado.

- Diante do Brusque será necessário termos a mesma obediência tática dessas duas últimas partidas. Jogaremos fora de casa, contra um dos melhores ataques do campeonato, portanto toda a atenção não será demasiada. Mas vamos muito confiantes.