Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arthur valoriza vitória do Barra sobre o líder no Campeonato Catarinense

Volante diz que triunfo dá moral para o clube na sequência da competição estadual...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 21:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 21:05
Vindo de vitória no Campeonato Catarinense, o Barra bateu o Hercílio Luz por 1 a 0 na última quarta-feira e deu continuidades à sua boa fase na competição. O volante Arthur valorizou bastante o resultado da equipe.
- Vitória importantíssima sobre o líder, que nos dá ainda mais moral para a sequência da competição. Sabíamos que o Hercílio Luz era uma equipe extremamente ofensiva, logo procurei ajudar muito na marcação. O nosso início de Catarinense não foi tão bom, apesar das apresentações não terem sido ruins. Esses dois bons resultados são reflexo da nossa persistência e do nosso foco, que não foi abalado mesmo no mau momento.
No próximo domingo o Barra visitará o Brusque, outro time que faz boa campanha no torneio - é o quarto colocado. Para Arthur, repetir a disciplina tática apresentada contra os líderes será de suma importância para que outro triunfo seja conquistado.
- Diante do Brusque será necessário termos a mesma obediência tática dessas duas últimas partidas. Jogaremos fora de casa, contra um dos melhores ataques do campeonato, portanto toda a atenção não será demasiada. Mas vamos muito confiantes.
Crédito: ArthurestádáosegredoparaoBarraconseguirvenceroBrusque(Foto:divulgação/assessoriadojogador

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados