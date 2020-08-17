Arthur se envolve em acidente de carro por estar embriagado

O meio-campista Arthur está envolvido em mais uma polêmica na temporada após ter se envolvido em um acidente de carro e não ter passado no teste de bafômetro em Palafrugell, de acordo com o “Diari de Girona”. O ex-jogador do Barcelona estava dirigindo de madrugada, subiu na calçada e acertou um poste de luz. Nem o atleta nem outros ocupantes saíram feridos. O nível de álcool permitido na Espanha é de 0,5 mg/L, enquanto o de Arthur estava em 0,55 mg/L.Por conta do acidente, o meio-campista irá sofrer uma sanção econômica, mas também pode ficar de seis meses a um ano com a carteira de motorista suspensa. É possível que seus primeiros passos em Turim sejam de táxi, mas seu comportamento deve mudar se quiser ter sucesso sob os olhares de Andrea Pirlo no comando da Velha Senhora.