Arthur se envolve em acidente de carro por estar embriagado

O meio-campista Arthur está envolvido em mais uma polêmica na temporada após ter se envolvido em um acidente de carro e não ter passado no teste de bafômetro em Palafrugell, de acordo com o “Diari de Girona”. O ex-jogador do Barcelona estava dirigindo de madrugada, subiu na calçada e acertou um poste de luz. Nem o atleta nem outros ocupantes saíram feridos. O nível de álcool permitido na Espanha é de 0,5 mg/L, enquanto o de Arthur estava em 0,55 mg/L.Por conta do acidente, o meio-campista irá sofrer uma sanção econômica, mas também pode ficar de seis meses a um ano com a carteira de motorista suspensa. É possível que seus primeiros passos em Turim sejam de táxi, mas seu comportamento deve mudar se quiser ter sucesso sob os olhares de Andrea Pirlo no comando da Velha Senhora.
Prestes a se apresentar como novo contratado da Juventus, Arthur termina sua coleção de polêmicas desde que chegou ao Barcelona. O brasileiro já foi flagrado praticando snowboard quando estava tratando de uma pubalgia, indo a festa de aniversário de Neymar em Paris dois dias antes do clássico contra o Real Madrid e não comparecer aos testes PCR que o clube promoveu na semana seguinte após o fim do Campeonato Espanhol.