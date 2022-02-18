Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arthur Sales demonstra toda a sua qualidade como goleador na Bélgica

Arthur Sales demonstra toda a sua qualidade como goleador no futebol belga...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 14:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 14:25
Atuando há quase 6 meses na Bélgica, Arthur Sales parece estar cada vez mais adaptado ao futebol europeu e vem provando seu faro de gol na 1B Pro League. Apesar da má fase do Lommel SK na competição, o jogador vem contribuindo com gols, já são 6 em apenas 11 partidas jogadas desde sua chegada em setembro.- Estou feliz por esse início na equipe, vim para ajudar. Espero manter as boas atuações para tirarmos o Lommel dessa situação incômoda, continuar marcando gols e fugir das últimas posições. Já apresentamos uma boa evolução nos últimos jogos e vamos seguir trabalhando. Meu foco total é em estar contribuindo com o grupo - destacou o brasileiro.
O jovem de 19 anos, revelado pelo Vasco, já apresentava vocação para goleador desde a base em 2020, onde foi artilheiro sub-20 da equipe de São Januário. No futebol belga não está sendo diferente, Arthur Sales é o jogador com a terceira melhor média de gols da liga. Com um aproveitamento de 1 gol a cada 146 minutos, o centroavante fica atrás apenas de Lennart Mertens, atual artilheiro da competição com 11 gols em 19 jogos (1 gol a cada 141 minutos) e Cauê, seu companheiro de equipe, recém contratado e com apenas dois jogos na competição (1 gol a cada 65 minutos).
Artilheiro do Lommel SK na liga, o brasileiro vem sendo elogiado por torcedores nas redes sociais e rapidamente conquistou seu espaço na equipe titular. Apesar da difícil situação que o clube se encontra, Arthur Sales tem recebido muitos elogios da imprensa e se destacado por suas atuações, jogando com velocidade e muita capacidade de finalização, sendo o principal destaque da equipe na competição.
Crédito: ArthurSalesvivebommomentoindividualnaBélgica(Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados