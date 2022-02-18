Arthur Sales demonstra toda a sua qualidade como goleador na Bélgica

Atuando há quase 6 meses na Bélgica, Arthur Sales parece estar cada vez mais adaptado ao futebol europeu e vem provando seu faro de gol na 1B Pro League. Apesar da má fase do Lommel SK na competição, o jogador vem contribuindo com gols, já são 6 em apenas 11 partidas jogadas desde sua chegada em setembro.- Estou feliz por esse início na equipe, vim para ajudar. Espero manter as boas atuações para tirarmos o Lommel dessa situação incômoda, continuar marcando gols e fugir das últimas posições. Já apresentamos uma boa evolução nos últimos jogos e vamos seguir trabalhando. Meu foco total é em estar contribuindo com o grupo - destacou o brasileiro.

O jovem de 19 anos, revelado pelo Vasco, já apresentava vocação para goleador desde a base em 2020, onde foi artilheiro sub-20 da equipe de São Januário. No futebol belga não está sendo diferente, Arthur Sales é o jogador com a terceira melhor média de gols da liga. Com um aproveitamento de 1 gol a cada 146 minutos, o centroavante fica atrás apenas de Lennart Mertens, atual artilheiro da competição com 11 gols em 19 jogos (1 gol a cada 141 minutos) e Cauê, seu companheiro de equipe, recém contratado e com apenas dois jogos na competição (1 gol a cada 65 minutos).

Artilheiro do Lommel SK na liga, o brasileiro vem sendo elogiado por torcedores nas redes sociais e rapidamente conquistou seu espaço na equipe titular. Apesar da difícil situação que o clube se encontra, Arthur Sales tem recebido muitos elogios da imprensa e se destacado por suas atuações, jogando com velocidade e muita capacidade de finalização, sendo o principal destaque da equipe na competição.