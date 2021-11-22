Arthur Rosseto, goleiro do São Caetano, comenta preparação para 2022: ‘Ano muito promissor’

O São Caetano, aos poucos, já visa 2022. Afinal, o clube vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista e o objetivo é claro: voltar à elite do Paulistão.O Azulão deve ter como bom exemplo o fechamento da temporada atual que teve: contas ajustadas, salários em dia e vitórias históricas na Copa Paulista.Botafogo com a taça! Veja os campeões da Série B na era dos pontos corridos

Um dos jogadores que deverá ser importante em 2022 para o São Caetano é o goleiro Arthur Rosseto. Cada vez mais maduro e em casa, o atleta já começou a preparação para o próximo ano e pretende de todas as formas ajudar o clube a alcançar os objetivos.

- 2022 vai ser um ano muito promissor, vamos ter competições importantíssimas já nesse começo do ano. E o plano é alcançar o auge da minha forma física e mental, e ganhar cada vez mais meu espaço no futebol - afirmou.

Além de querer se estabelecer no futebol paulista, Rosseto comentou sobre o seu amadurecimento no Azulão.

- Essa temporada pelo São Caetano foi muito importante pra mim, sou um goleiro novo e minha posição é de muita responsabilidade. Mas o Azulão me fez aprender muito, e hoje com certeza estou pronto para qualquer desafio - ponderou.

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O arqueiro também disse já estar focado para o inicio da próxima temporada.

- A preparação já está a mil por hora. Nós, atletas de alto rendimento, mesmo nas férias não podemos parar totalmente. 2022 para mim já começou e estou trabalhando para alcançar o auge da minha forma - concluiu.