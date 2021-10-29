Arthur Rosseto define momento positivo do São Caetano na Copa Paulista: ‘Incrível para todos nós’

Crédito: Divulgação/São Caetano

O São Caetano segue buscando seu processo de recuperação. Sob nova direção, o clube parece caminhar nos trilhos e, dessa maneira, o Azulão tem atingido feitos importantes e colhe frutos que até outro dia pareciam bem longe da realidade do clube.Dessa vez, o time do ABC Paulista eliminou o XV de Piracicaba na decisão por pênaltis e avançou para a semifinal da Copa Paulista. Após empate heroico aos 50 minutos da etapa final.

Um dos segredos para que essa reformulação seja positiva, é a mescla no elenco, o clube buscou muitos jogadores novos e manteve alguns experientes. Um dos grandes nomes dessa nova geração, é o goleiro Arthur Rosseto.O arqueiro, que fez sua formação na Chapecoense e já fez parte do elenco profissional do clube catarinense, festejou a classificação e falou um pouco do trabalho bem feito que tem sido realizado no São Caetano. Confira:

Empate no final da partida, classificação nos pênaltis e o Azulão presente entre as quatro melhores equipes da Copa Paulista. Como define esse momento?

- É um momento incrível para todos nós. Mais uma vez definimos uma classificação de forma heroica, nos últimos minutos. É uma sensação indescritível a fase que estamos passando.

O que a equipe precisa evoluir para chegar a final e, consequentemente, buscar o título da competição?

- A evolução é constante no dia a dia. Precisamos trabalhar bem a parte mental, controlar nossas emoções. Importante manter a cabeça tranquila para as próximas decisões, cuidar da saúde mental e buscar uma recuperação física eficaz. Tecnicamente, temos elenco e totais condições de chegar à final e buscar o título.

A gigante camisa do Azulão tem pesado a favor nesses momentos decisivos do Campeonato?