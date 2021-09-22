Arthur, meia da Juventus, sofre acidente de carro e amassa Ferrari

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Na manhã desta quarta-feira, o meia Arthur, da Juventus, sofreu um acidente automobilístico em Turim. O brasileiro colidiu sua Ferrari com um outro automóvel, mas não relatou nenhum ferimento físico apesar do susto dado ao seu entorno.Apesar de ter saído ileso do acidente, a Ferrari do atleta não teve a mesma sorte. Em imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver que o carro teve o seu lado direito amassado o para-choque arrancado. Segundo o jogador, ele não teve culpa na colisão.

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Esta não é a primeira vez que Arthur se envolve em um acidente automobilístico. Em 2020, quando ainda pertencia ao Barcelona, o meia causou um acidente com uma outra Ferrari em Girona, na Espanha. Na mesma noite, o atleta foi reprovado no teste do bafômetro.