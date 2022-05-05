Arthur explica importância de uma vitória sobre o São José para para o Ferroviário na Série C

O Ferroviário receberá o São José no próximo sábado pela quinta rodada da Série C do Brasileiro motivado pelas duas vitórias consecutivas alcançadas no campeonato. Com seis pontos em 12 disputados, o clube ocupa a décima colocação na classificação. O meia Arthur, que jogou a última Série B pelo Remo, fala da importância de um bom resultado no próximo fim de semana.

- Iríamos a nove pontos e poderíamos terminar a rodada até mesmo no top 5. O torneio está em seu começo, os times ainda estão trocando muito de posições, mas é fundamental que já consigamos nos manter entre os primeiros - disse.

Adversário no jogo de sábado às 15h em Fortaleza, o São José possui o terceiro melhor ataque e a terceira pior defesa entre os vinte participantes da competição. O aparente desequilíbrio do rival, no entanto, não anima Arthur. Para o atleta, o confronto será dos mais duros.

- Como toda equipe gaúcha, o São José certamente oferecerá muita resistência, com uma marcação bem forte. Teremos que estar inspirados como nas últimas partidas para obter mais três pontos - encerrou.