'Arthur é um grande jogador, mas joga com timidez', diz Ángel Cappa

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Ángel Cappa, treinador argentino, falou sobre Arthur Melo. Ao programa "Què t'hi Jugues", da Cardena SER, ele enfatizou que o brasileiro tem muita qualidade, mas joga com timidez.

- Arthur é um grande jogador e tem muita qualidade, ele é feito para o Barcelona, ​​mas ainda não o vimos jogando no seu melhor nível. Ele joga com muita timidez e os grandes jogadores não podem ter isso.

Cappa também falou da continuidade de Lionel Messi no Barcelona.

- Messi continuar no Barça é uma boa notícia para ambas as partes. No Barcelona, ​​alguns jogadores importantes ainda não terminaram suas carreiras no clube, para Messi continuar é bom. Ele terá que se aposentar um dia, mas isso ainda está muito longe. Seu papel mudará na equipe. Ele se reinventou em sua época, é um jogador muito completo e inteligente, incorpora muitos conceitos do jogo sem perder um gol.