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futebol

'Arthur é um grande jogador, mas joga com timidez', diz Ángel Cappa

Treinador argentino também revelou que torce pela continuidade de Messi no Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 19:11

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 19:11

Crédito: AFP/GABRIEL BOUYS
Ángel Cappa, treinador argentino, falou sobre Arthur Melo. Ao programa "Què t'hi Jugues", da Cardena SER, ele enfatizou que o brasileiro tem muita qualidade, mas joga com timidez.
- Arthur é um grande jogador e tem muita qualidade, ele é feito para o Barcelona, ​​mas ainda não o vimos jogando no seu melhor nível. Ele joga com muita timidez e os grandes jogadores não podem ter isso.
Cappa também falou da continuidade de Lionel Messi no Barcelona.
- Messi continuar no Barça é uma boa notícia para ambas as partes. No Barcelona, ​​alguns jogadores importantes ainda não terminaram suas carreiras no clube, para Messi continuar é bom. Ele terá que se aposentar um dia, mas isso ainda está muito longe. Seu papel mudará na equipe. Ele se reinventou em sua época, é um jogador muito completo e inteligente, incorpora muitos conceitos do jogo sem perder um gol.
Sobre Lautaro Martínez, o treinador argentino disse que "ele é um grande jogador para o futuro, embora também tenha um presente brilhante, ele tem enormes condições para continuar crescendo".E MAIS:Léo Duarte sofre lesão e desfalcará o Milan por até um mêsCharles quer vitórias em fim de temporada com o Marítimo'Ainda não somos campeões e sabemos disso', diz Jürgen KloppBarcelona quer repatriar Eric García, do Manchester CityO futebol voltou na Terrinha! Veja o que ainda está em disputa no Campeonato Português E MAIS:

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