Arthur é flagrado em festa clandestina com Dybala e McKennie; Juventus deve multar os três

Arthur, Dybala e McKennie foram flagrados em uma reunião proibida na casa do norte-americano nesta quarta-feira. O "La Gazetta dello Sport" fala em festa clandestina de até 20 pessoas.

O jornal "La Stampa" garante que os três jogadores da Juventus serão multados pelo clube italiano, além de serem barrados no próximo jogo da equipe, contra o Torino, no próximo sábado.Na Itália, visitas privadas a outras residências foram proibidas pelo governo. O estado de emergência foi estendido até o dia 30 de abril.