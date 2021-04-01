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Arthur é flagrado em festa clandestina com Dybala e McKennie; Juventus deve multar os três

Jogadores participaram de reunião com até 20 pessoas, de acordo com jornal italiano...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 14:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 14:40
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Arthur, Dybala e McKennie foram flagrados em uma reunião proibida na casa do norte-americano nesta quarta-feira. O "La Gazetta dello Sport" fala em festa clandestina de até 20 pessoas.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
O jornal "La Stampa" garante que os três jogadores da Juventus serão multados pelo clube italiano, além de serem barrados no próximo jogo da equipe, contra o Torino, no próximo sábado.Na Itália, visitas privadas a outras residências foram proibidas pelo governo. O estado de emergência foi estendido até o dia 30 de abril.

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