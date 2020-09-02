Arthur é apresentado na Juventus e comemora chance de jogar com Cristiano Ronaldo: 'Sonho realizado'

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Arthur foi oficialmente apresentado pela Juventus. Nesta quarta-feira (2), o meio-campista brasileiro, que recebeu a camisa de número 5, revelou a felicidade de fechar com o clube italiano e poder jogar ao lado de Cristiano Ronaldo.

- Tenho a oportunidade de jogar em um grande time, do lado de um campeão como Ronaldo. É um sonho realizado. A Juventus decidiu investir em mim, e isso é um motivo de grande entusiasmo – afirmou Arthur.

O brasileiro custou 72 milhões de euros (cerca de R$ 458 milhões) e mais 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 61,5 milhões) em variáveis. Ele foi incluído na negociação em que Miralem Pjanic foi para o Barcelona.

- Um dia muito importante para mim. Quero agradecer a todos por me receberem da melhor forma. Estar aqui é um privilégio único, a Juve tem uma história incrível. Fui muito bem recebido não só pelos meus companheiros brasileiros, mas por todos os jogadores, pela equipe e pela direção. Os torcedores também estão me fazendo sentir praticamente em casa - disse.

Arthur também revelou que ainda não teve a oportunidade de falar com Pirlo, mas se colocou à disposição.