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futebol

Arthur descumpre regras e não se apresenta ao Barcelona após folga

Jogador ganhou sete dias de descanso, assim como o restante do elenco, mas voltou ao Brasil e avisou ao clube que não iria se apresentar, de acordo com jornal da Catalunha...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 19:02

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 19:02
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Após o fim do Campeonato Espanhol, o elenco do Barcelona ganhou uma semana de folga antes de dar continuidade à preparação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, onde o clube enfrentará o Napoli, no dia 7 de agosto, no Camp Nou.No entanto, um jogador não se reapresentou nesta segunda-feira, data que estava programada para que os atletas fizessem testes da Covid-19. Segundo o jornal "Sport", Arthur, que jogará na Juventus na próxima temporada, está no Brasil e teria dito ao Barcelona que não jogaria mais pelo clube nesta temporada.
Apesar de já estar negociado, o jogador ainda tem contrato com o Barcelona, e foi lembrado pela diretoria do clube ao comunicar sua decisão, segundo o jornal. Dirigentes da equipe catalã teriam dito a Arthur que se ele realmente não se apresentasse sua conduta poderia sofrer graves punições.

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