Arthur descumpre regras e não se apresenta ao Barcelona após folga

Após o fim do Campeonato Espanhol, o elenco do Barcelona ganhou uma semana de folga antes de dar continuidade à preparação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, onde o clube enfrentará o Napoli, no dia 7 de agosto, no Camp Nou.No entanto, um jogador não se reapresentou nesta segunda-feira, data que estava programada para que os atletas fizessem testes da Covid-19. Segundo o jornal "Sport", Arthur, que jogará na Juventus na próxima temporada, está no Brasil e teria dito ao Barcelona que não jogaria mais pelo clube nesta temporada.