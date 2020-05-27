Arthur comunica ao Barça que não se transferirá para a Juventus

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A Juventus vem tentando contratar Arthur há algum tempo, mas de acordo com o 'Mundo Deportivo', essa negociação não irá mais ocorrer. O pai do brasileiro agradeceu formalmente o interesse do clube de Turim, mas disse que o desejo do jogador é continuar no Barcelona.

Na segunda-feira, o pai e o irmão de Arthur se reuniram com Eric Abidal, diretor do Barcelona, e seu vice, Ramon Planes. Na ocasião, transmitiram ao Barcelona o que haviam comunicado a Juventus e que não tem a intenção de deixar o clube.