Arthur comunica ao Barça que não se transferirá para a Juventus

A Juventus vem tentando contratar Arthur há algum tempo, mas de acordo com o 'Mundo Deportivo', essa negociação não irá mais ocorrer. O pai do brasileiro agradeceu formalmente o interesse do clube de Turim, mas disse que o desejo do jogador é continuar no Barcelona.
Na segunda-feira, o pai e o irmão de Arthur se reuniram com Eric Abidal, diretor do Barcelona, e seu vice, Ramon Planes. Na ocasião, transmitiram ao Barcelona o que haviam comunicado a Juventus e que não tem a intenção de deixar o clube.
Com isso, outros jogadores do Barça poderão entrar na negociação por Pjanic, mas ainda não está definido se o bósnio se transferirá para a Espanha.E MAIS:Apesar do interesse do Liverpool, Werner está bem no RB LeipzigTécnico do Leicester comenta expectativa para treinos coletivosArsenal e Tottenham devem batalhar pela contratação de WillianBarcelona deve recomeçar treinos coletivos na próxima segunda-feiraPorto acerta venda de Alex Telles para o Paris Saint-Germain E MAIS: