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Arthur Chaves faz gol da vitória do Avaí no Brasileirão de Aspirantes e comemora boa fase

Zagueiro e capitão da categoria exaltou desempenho da equipe e se diz focado para os próximos compromissos do clube na competição...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 14:58

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 14:58
Crédito: Roberto Zacarias
O Avaí venceu o Cuiabá por 2 a 1, na Ressacada, pela quinta rodada do Brasileiro de Aspirantes 2021 e subiu para a terceira colocação na classificação geral do Grupo B. Capitão da equipe na partida e autor do gol que garantiu a vitória. Arthur Chaves comemorou os três pontos em casa e falou da importância de vencer o próximo confronto diante do Corinthians.- Foi um resultado muito importante dentro de casa, visto que temos apenas mais três jogos pela primeira fase da competição e é muito importante entrar no G4. Agora vamos focar no Corinthians. Sabemos que vai ser um jogo difícil fora de casa, mas precisamos entrar confiantes e voltar para Florianópolis com um resultado positivo - disse o zagueiro da Azurra.
Capitão desde o sub-11 de todas as categorias que passou, Arthur Chaves é, hoje, o atleta há mais tempo na base avaiana. O zagueiro é titular da equipe sub-20 e sub-23 e ocupa o cargo de primeiro suplente no profissional. Nesta temporada o defensor fez sua estreia e conquistou seu primeiro título como atleta profissional, ao ajudar a levantar a taça do Campeonato Catarinense 2021. Em boa fase, Arthur Chaves avaliou a boa temporada que faz.- Venho conseguindo manter um desempenho muito regular desde o ano passado, quando já jogava o Brasileiro de Aspirantes. O nível da competição nesses dois anos está alto, isso é bom e me ajudou pois consegui evoluir individualmente como atleta. Além disso, também é favorável pois a minutagem colabora para manter o ritmo de jogo do atleta e a parte física em dia. Estou feliz com a temporada 2021 que estou fazendo e fico muito grato ao Avaí pelas oportunidades no sub-20, sub-23 e no profissional.
Arthur Chaves viajou nesta manhã para Belo Horizonte para reforçar o elenco profissional do Avaí para a partida deste fim de semana, contra o Cruzeiro. A bola começa a rolar no Mineirão às 16h30 (Brasília).

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