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futebol

Arthur Chaves cita evolução do Avaí e mostra confiança em classificação no Brasileirão de Aspirantes

Com o zagueiro e capitão da equipe em campo, Azzurra venceu seis das sete partidas no torneio Sub-23
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Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 15:40
Crédito: Arthur acumula ótimos números na competição nacional da categoria (Leandro Boeira/Avai F.C.
A equipe do Avaí se prepara para o confronto contra o Fortaleza válido pela última rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes em jogo ocorre na próxima quinta-feira (23). O Leão pode até perder para se classificar, caso o Bahia não vença, visto que a diferença atual entre as duas equipes é de dois pontos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCapitão do time, o zagueiro Arthur Chaves falou sobre a importância desse jogo.
- Nós sabemos da qualidade do Fortaleza e a invencibilidade deles também mostra isso. Mas eu acredito que a nossa equipe vem em uma crescente durante o campeonato e evoluímos em relação ao primeiro confronto contra eles - contou.
Arthur fez sete partidas pelo Aspirantes e pode se orgulhar de um aproveitamento quase que perfeito, já que o time, com ele em campo, venceu seis jogos e perdeu apenas um. O zagueiro é regularmente relacionado para as partidas da equipe profissional do Avaí na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.
Além da boa atuação defensiva, Arthur também soma dois gols e uma assistência nesses sete jogos.
- Perder apenas uma partida que disputei é muito importante, não só pra mim, mas para toda a equipe, pois mostra como o trabalho vem sendo bem feito e que todos do grupo são importantes, porque também ganhamos partidas em que eu não estava. A vivência com o profissional nesse ano está sendo muito boa pra mim, a cada treino e cada jogo tento aprender um pouco mais, não só pra usar no Aspirantes, mas também pra usar durante todo o resto da minha carreira - completou Arthur.

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