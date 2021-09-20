Arthur Chaves cita evolução do Avaí e mostra confiança em classificação no Brasileirão de Aspirantes

Crédito: Arthur acumula ótimos números na competição nacional da categoria (Leandro Boeira/Avai F.C.

A equipe do Avaí se prepara para o confronto contra o Fortaleza válido pela última rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes em jogo ocorre na próxima quinta-feira (23). O Leão pode até perder para se classificar, caso o Bahia não vença, visto que a diferença atual entre as duas equipes é de dois pontos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCapitão do time, o zagueiro Arthur Chaves falou sobre a importância desse jogo.

- Nós sabemos da qualidade do Fortaleza e a invencibilidade deles também mostra isso. Mas eu acredito que a nossa equipe vem em uma crescente durante o campeonato e evoluímos em relação ao primeiro confronto contra eles - contou.

Arthur fez sete partidas pelo Aspirantes e pode se orgulhar de um aproveitamento quase que perfeito, já que o time, com ele em campo, venceu seis jogos e perdeu apenas um. O zagueiro é regularmente relacionado para as partidas da equipe profissional do Avaí na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Além da boa atuação defensiva, Arthur também soma dois gols e uma assistência nesses sete jogos.