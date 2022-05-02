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futebol

Arthur Chaves celebra sequência como titular no Brasileirão pelo Avaí

Zagueiro de 21 anos vem fazendo a temporada mais ativa da carreira na categoria principal
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Publicado em 02 de Maio de 2022 às 16:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 16:15
Titular em mais uma partida do Avaí no Campeonato Brasileiro, o zagueiro Arthur Chaves ajudou diretamente o Leão no empate contra o Internacional por 0 a 0, no último domingo (1), no Beira-Rio, concretizando o primeiro ponto do time catarinense conquistado fora de casa nesse Brasileirão. >Confira os dez jogadores 10 brasileiros Sub-20 mais valiosos no mercado - Eu sei da responsabilidade que é vestir a camisa do Avaí. Isso desde as categorias de base até o profissional. É uma honra muito grande poder representar o clube na Série A. Sabemos que não vai ser fácil esse torneio e os quatro primeiros jogos já mostraram isso, mas estamos focados e prontos para atingir nossos objetivos - disse o atleta de apenas 21 anos de idade.
No Brasileirão, Arthur Chaves tem um total de 400 minutos em campo e uma porcentagem de 78,7% das ações totais bem sucedidas (301). O jovem formado no clube da Ressacada também tem um alto índice de passes certos (93,3%), totalizando 210 passes. Esse número o coloca como o 16º jogador com mais acerto de passes no Brasileirão, sendo o 7º entre os zagueiros.
O zagueiro que está no clube há mais de dez anos e foi capitão em todas as categorias de base pelas quais passou também comentou sobre o espírito da equipe para o torneio. Para ele, independente do grau de dificuldade, é importante que o plantel siga confiando na sua capacidade:
- Nós sempre soubemos do nosso potencial e nunca desacreditamos dele mesmo com o desempenho no Catarinense. Começamos bem a Série A, mas continuamos com os pés no chão porque ainda faltam 36 rodadas e não tem nada definido.
A boa fase de Arthur dentro das quatro linhas já teve reflexo recente no aspecto de valorização do atleta já que, em menos de seis meses, o defensor teve seu contrato renovado duas vezes, tendo atual acordo com validade até dezembro de 2025.
Crédito: DefensorécriadabasedoclubeAzzurra(BenoKuster/AvaíFC

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