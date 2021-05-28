Arthur Chaves celebra a conquista do Catarinense em seu ano de estreia no profissional do Avaí

Crédito: Arquivo pessoal/Arthur Chaves

Estrear no profissional e conquistar seu primeiro título na categoria são dois dos grandes sonhos que todo jovem jogador de futebol almeja em seu início de carreira. Zagueiro cria da base do Avaí e que está no clube desde 2012, Arthur Chaves já pode ter o prazer de dizer que realizou ambos os sonhos. O atleta foi integrado ao elenco profissional no início desta temporada e fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Catarinense 2021.- É uma felicidade enorme poder conquistar o primeiro título como profissional. Até cheguei a comentar com o Diogo Fernandes (coordenador das categorias de base) que todo o trabalho que foi feito desde o sub-11 finalmente estava dando grandes frutos. Agora espero poder continuar em busca do meu espaço em um grupo que é muito qualificado. Estou feliz com meu momento.

No Avaí desde 2012, Arthur Chaves é uma das grandes promessas do time catarinense da geração 2001. Desde o sub-11 o zagueiro é acostumado a ganhar títulos e vestir a tarja de capitão em todas as categorias que passou até o sub-20. Ao longo destes nove anos, Arthur Chaves já venceu 11 títulos, inclusive conquistando prêmios individuais como atleta revelação e de melhor defensor. Hoje o jogador de 20 anos atua pelas categorias sub-20, sub-23 e profissional e falou dos sentimentos de atuar pelas categorias de base do Avaí.- É sempre bom saber que o clube investe e aposta na base, assim como o professor Claudinei que sempre está de olho nos jogadores mais novos. Com certeza o Guga e o Raphinha são inspirações para todos nós pois passaram por todos os processos que nós possamos aqui no Avaí, porém, em quem eu mais me espelho é no Gabriel Magalhães. Muito por ser zagueiro e por conseguir chegar e se destacar no futebol europeu, que é um dos sonhos sonhos que todo menino tem, assim como jogar na seleção - completou o zagueiro.