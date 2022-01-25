Arthur Cabral, ex-Palmeiras, entra na mira de clube italiano

A Fiorentina realizou uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 74 milhões) fixos e outros dois milhões de euros (R$ 12 milhões) variáveis ao Basel pela contratação do atacante Arthur Cabral, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O brasileiro é a principal opção em caso de saída de Dusan Vlahovic.O centroavante sérvio, que atualmente é um dos destaques do Campeonato Italiano, busca uma transferência para a Juventus ainda nesta janela de janeiro. No último fim de semana, a Fiorentina abriu possibilidade de negociar o atleta, mas afirmou que ainda não havia recebido uma proposta.

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Com isso, Arthur Cabral, que faz uma excelente temporada na Suíça, surge com força para substituir um dos principais atacantes do cenário europeu. Na atual temporada, o ex-atleta de Palmeiras e Ceará participou de 31 jogos e anotou 27 gols e oito assistências.

O brasileiro também já teve seu nome ligado ao Barcelona, mas as conversas para que se tornasse um atleta culé esfriaram nas últimas semanas. Ainda assim, o jovem de 23 anos pode ter a chance de atuar em uma das principais ligas do Velho Continente.