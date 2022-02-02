futebol

Arthur Cabral evita comparações com Vlahovic na chegada à Fiorentina: 'Buscar o meu espaço'

Atacante de 23 anos diz que respeita o sérvio, que foi para a Juventus, mas não quer comparações na Viola. Jogador promete que irá brigar por vaga na Seleção Brasileira...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 17:52

LanceNet

Contratado por 14,5 milhões de euros pela Fiorentina (R$ 86 milhões), o brasileiro Arthur Cabral foi apresentado pela Viola nesta quarta-feira. Com a missão de ser o novo homem-gol da equipe de Florença, o ex-jogador do Basel tentou evitar comparações com Dusan Vlahovic, que foi para a Juventus.- Eu respeito muito tudo o que fez Vlahovic. Ele está fazendo uma grande temporada, tem grandes números. Mas estou aqui para buscar meu espaço. Estou em um novo clube, uma nova liga. Estou conhecendo meus companheiros, tenho que me adaptar bem, é um teste diferente do que vivi na Suíça. Quero escrever meu nome aqui como diversos jogadores já escreveram, diversos brasileiros já escreveram nessa liga e neste clube - disse o atacante.
+ Veja a tabela e os jogos da Lega Serie A Arthur Cabral, que marcou 27 gols em 31 jogos pelo Basel na atual temporada, também falou sobre o projeto que lhe foi apresentado e mirou uma chance na Seleção Brasileira.
- Quando descobri que a Fiorentina estava interessada no meu trabalho, fiquei muito feliz. É uma grande equipe. Estou em um grande projeto de disputar uma grande liga, de vestir uma grande camisa e tenho grande sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira. Acredito que a Fiorentina pode projetar isso também - declarou o camisa 9.
+ Veja as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022
A estreia do centroavante com a camisa roxa pode ser no próximo sábado, quando a Fiorentina encara a Lazio, em casa, no Estádio Artemio Franchi, pelo Campeonato Italiano, às 16h45 (de Brasília).
Crédito: Arthur Cabral assinou contrato com a Fiorentina até junho de 2026 (Foto: Divulgação/Fiorentina

