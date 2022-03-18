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futebol

Arthur Cabral chega a 200 jogos na carreira e comemora: ’Só o começo’

Atacante brasileiro chegou na Fiorentina na janela de transferências de janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 09:31

Publicado em 18 de Março de 2022 às 09:31

Recém-contratado pela Fiorentina, o atacante Arthur Cabral já completou cinco jogos pela equipe italiana, fazendo um gol e dando uma assistência. Quando entrou em campo no último domingo, em jogo contra o Bologna, Arthur chegou à uma marca especial: o centroavante brasileiro atingiu o número de 200 jogos como profissional.Revelado pelo Ceará, clube pelo qual atuou 84 vezes, Arthur comemorou a marca aos 23 anos.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
- Feliz demais por essa marca tão importante pra mim. Sei que poderia estar ainda mais longe, com mais jogos na carreira, mas ainda assim, completar 200 jogos sendo jovem como sou, estando onde eu estou, é com certeza um motivo para comemorar. Estou muito feliz com o meu momento e acho que essa marca ratifica isso. Mas é só o começo - disse Arthur, que concluiu sobre a Fiorentina:
- Estou iniciando a minha trajetória na Fiorentina, já pude ajudar a equipe com assistência, com gol, mas é um início como falei. Respeito muito o momento dos meus companheiros e sei que quando minha oportunidade chegar eu irei aproveitar. Estou muito tranquilo e sabendo que minha hora vai chegar.
O camisa 9 fez também cinco jogos pelo Palmeiras e 104 pelo Basel, da Suíça, onde estava antes de se transferir à Fiorentina. Ele já marcou 97 gols na carreira, com uma marca próxima a um gol a cada duas partidas. Na Viola, paciência por seu lugar na equipe e só agradecimentos ao início de sua trajetória.
- Tem sido muito bom esse início aqui na Fiorentina, todos me receberam muito bem, desde companheiros de equipe, comissão técnica, funcionários no clube e, principalmente, a torcida. Tenho certeza de que serei muito feliz aqui.
Crédito: ArthurCabralestáseadaptandoanovafasenaFiorentina(Divulgação

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