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futebol

Arthur assina contrato de cinco anos e é novo reforço da Juventus

No último sábado, Arthur viajou após o empate do Barcelona com Celta
para realizar os exames médicos em Turim...

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 22:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2020 às 22:46
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Fim da novela! Arthur assinou contrato de cinco anos e é o novo reforço da Juventus. O brasileiro finalizou os últimos detalhes da troca, que envolverá também a ida de Pjanic para o Barcelona, e mais um valor aproximado de 10 milhões de euros (R$ 61,5 milhões). As informações são do 'Globoesporte.com'.
No último sábado, Arthur viajou após o empate do Barcelona com Celta para realizar os exames médicos em Turim. O vínculo será válido a partir de setembro, quando deve ter início a próxima temporada na Europa.
Com Pjanic seguindo pelo mesmo caminho junto ao Barça, tudo indica no momento que bastam os anúncios oficiais de contratação para que as transações se concretizem. Algo que, diante da necessidade de prestação de contas referentes a temporada europeia 2019/2020, não só pode como precisa ocorrer até a próxima terça-feira (30).
Pelo time da Catalunha, Arthur fez 72 jogos e marcou quatro gols. No caso do atleta bósnio de 30 anos de idade, foram 171 compromissos com 22 tentos assinalados. E MAIS:

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