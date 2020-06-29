Arthur assina contrato de cinco anos e é novo reforço da Juventus

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Fim da novela! Arthur assinou contrato de cinco anos e é o novo reforço da Juventus. O brasileiro finalizou os últimos detalhes da troca, que envolverá também a ida de Pjanic para o Barcelona, e mais um valor aproximado de 10 milhões de euros (R$ 61,5 milhões). As informações são do 'Globoesporte.com'.

No último sábado, Arthur viajou após o empate do Barcelona com Celta para realizar os exames médicos em Turim. O vínculo será válido a partir de setembro, quando deve ter início a próxima temporada na Europa.

Com Pjanic seguindo pelo mesmo caminho junto ao Barça, tudo indica no momento que bastam os anúncios oficiais de contratação para que as transações se concretizem. Algo que, diante da necessidade de prestação de contas referentes a temporada europeia 2019/2020, não só pode como precisa ocorrer até a próxima terça-feira (30).