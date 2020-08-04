Arteta tenta convencer Rakitic a jogar no Arsenal

Sem saber se poderá continuar contando com Dani Ceballos para a próxima temporada, Mikel Arteta já tem um novo alvo para comandar o meio-campo. De acordo com o "Le10Sport", o treinador do Arsenal já contatou Ivan Rakitic e contou sobre o desejo de contratar o croata.
O Barcelona deve ser vender o croata para conseguir investir em outros setores para a próxima temporada. Sevilla e Inter de Milão demonstraram interesse no meio-campista, que afirmou preferir permanecer na Espanha.
Rakitic atuou em 41 partidas com a camisa do Barça nesta temporada, marcou apenas um gol e deu quatro assistências.