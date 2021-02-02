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Arteta, técnico do Arsenal, lamenta derrota para o Wolverhampton: 'Dominamos o jogo'

Arsenal perdeu de virada para o Wolverhampton. Na partida, o zagueiro David Luiz e o goleiro Leno foram expulsos...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 18:35

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 18:35

Crédito: AFP
Na tarde desta terça-feira, 02, o Wolverhampton venceu o Arsenal de virada por 2 a 1, no Molineux Stadium, em partida válida pela 22ª rodada da Premier League. Após a partida, o técnico Mikel Arteta lamentou a derrota e destacou que os Gunners poderiam ter aplicado mais gols na primeira etapa. Wolverhampton vence o Arsenal de virada pela Premier League: Veja como foi!- Acho que, com a maneira como jogamos no primeiro tempo, devíamos ter marcado três ou quatro gols. Nós realmente dominamos o jogo, criamos algumas grandes chances que não conseguimos marcar. Nós acertamos a trave, acertamos a barra, algumas grandes defesas.O Arsenal abriu o placar aos 32 minutos com um belo gol de Pépé. No entanto, no último lance da primeira etapa, David Luiz cometeu pênalti sobre Willian José e acabou expulso. Rúben Lopes converteu a cobrança e levou o jogo empatado para o intervalo.
- Então o ponto de virada foi quando David foi expulso. Estava 1 a 0 pouco antes do intervalo, ficamos com dez homens, sofremos um gol e depois é uma montanha para escalar.Aos 27 minutos do segundo tempo, o goleiro Leno foi expulso após usar a mão fora da área e evitar o ataque de Adama Traoré, dos Wolves. No entanto, Arteta se mostrou contente com a postura do time com nove atletas em campo.
- Disse ao time que estou muito orgulhoso deles pela forma como reagiram na segunda parte, pela forma como tentaram sair e ainda tentaram ganhar o jogo, foi magnífico.
- No intervalo eles estavam todos muito animados e encorajando uns aos outros a se reconstruir como uma equipe e ainda tentar vencer. Mesmo com nove jogadores, a maneira como tentaram foi incrível.

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