Arteta, técnico do Arsenal, já fala sobre possibilidade de rebaixamento

Após o pior início do Arsenal na história da Premier League, o técnico Mikel Arteta já fala sobre a possibilidade do rebaixamento. O espanhol confia nos seus jogadores para tirar a equipe da difícil situação que se encontra. Após 14 rodadas, os Gunners somam apenas 14 pontos e estão a quatro da zona da degola.

- Quando está nessas posições e tem os pontos que nós temos neste momento, devemos olhar e ter muito cuidado, pois não estamos acostumados a essas colocações. Dentro do clube, meu sentimento é só apoio, torcida e total confiança de que vamos superar isso juntos. Normalmente, quando há problemas, existem dois tipos de pessoas: lutadores e vítimas. Eu quero lutadores, não vítimas.O Arsenal não vence um jogo há sete partidas do Campeonato Inglês, sendo cinco derrotas e dois empates. Apesar disso, o clube joga nesta terça-feira pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City, atual campeão do torneio.