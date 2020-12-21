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Arteta, técnico do Arsenal, já fala sobre possibilidade de rebaixamento

Treinador está preocupado com situação do clube e falta de resposta dos jogadores. Time está a quatro pontos da zona da degola e não vence uma partida há sete rodadas...

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 09:59

LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 09:59
Crédito: Mikel Arteta está preocupado com pior início da história do Arsenal na Premier League (AFP
Após o pior início do Arsenal na história da Premier League, o técnico Mikel Arteta já fala sobre a possibilidade do rebaixamento. O espanhol confia nos seus jogadores para tirar a equipe da difícil situação que se encontra. Após 14 rodadas, os Gunners somam apenas 14 pontos e estão a quatro da zona da degola.
> Veja a tabela da Premier League
- Quando está nessas posições e tem os pontos que nós temos neste momento, devemos olhar e ter muito cuidado, pois não estamos acostumados a essas colocações. Dentro do clube, meu sentimento é só apoio, torcida e total confiança de que vamos superar isso juntos. Normalmente, quando há problemas, existem dois tipos de pessoas: lutadores e vítimas. Eu quero lutadores, não vítimas.O Arsenal não vence um jogo há sete partidas do Campeonato Inglês, sendo cinco derrotas e dois empates. Apesar disso, o clube joga nesta terça-feira pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester City, atual campeão do torneio.

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