Arteta sonha com a contratação de Coutinho para o Arsenal

O Bayern de Munique confirmou que não ficará com Philippe Coutinho. O meio-campista retornará ao Camp Nou e o Barcelona quer vendê-lo por um valor significativo. O 'Le10Sport' informou que o Arsenal deseja contar com o jogador para a próxima temporada.
Coutinho é o sonho de Mikel Arteta para reforçar a equipe. Os Gunners iniciarão os contatos através de Raül Sanllehí, ex-diretor de futebol do Barça.
O Barcelona pede cerca de 80 milhões de euros pelo brasileiro (aproximadamente R$ 486 milhões). Isso poderia ser um problema para o Arsenal, mas o clube londrino está disposto a fazer esse esforço e Arteta está convencido de que pode recuperar o seu melhor nível.
Nos próximos dias, o contato entre Sanllehí e Kia Joorabchian, agente de Coutinho. O jogador deseja retornar à Premier League e o Arsenal pode ser o destino do brasileiro.E MAIS:Com pênalti perdido e gol nos acréscimos, Colônia e Fortuna Dusseldorf empatam em 2 a 2Barcelona estuda contratação de jovem promessa do Hertha BerlinMilan busca contratação de jovem zagueiro da base do SportingAgente de Jorginho admite uma possível transferência para a ItáliaAgente de Tagliafico reconhece propostas de outros clubes E MAIS: