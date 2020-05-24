Arteta sonha com a contratação de Coutinho para o Arsenal

Crédito: Christof Stache/AFP

O Bayern de Munique confirmou que não ficará com Philippe Coutinho. O meio-campista retornará ao Camp Nou e o Barcelona quer vendê-lo por um valor significativo. O 'Le10Sport' informou que o Arsenal deseja contar com o jogador para a próxima temporada.

Coutinho é o sonho de Mikel Arteta para reforçar a equipe. Os Gunners iniciarão os contatos através de Raül Sanllehí, ex-diretor de futebol do Barça.

O Barcelona pede cerca de 80 milhões de euros pelo brasileiro (aproximadamente R$ 486 milhões). Isso poderia ser um problema para o Arsenal, mas o clube londrino está disposto a fazer esse esforço e Arteta está convencido de que pode recuperar o seu melhor nível.