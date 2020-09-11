Arteta revela que renovação de Aubameyang está próxima

Antes tratada como difícil, a renovação de Aubameyang com o Arsenal está próxima de ser finalizada. Antes da partida contra o Fulham na estreia da Premier League, Mikel Arteta revelou estar otimista pela continuidade do atacante.
- Estou muito mais confiante agora do que estava no final da última temporada. Estou bastante otimista em relação a isso, sim (anúncio da renovação em breve). Os torcedores podem ficar tranquilos com este assunto - disse.
Aubameyang foi o principal jogador do Arsenal na última temporada. O franco-gabonês atuou em 44 partidas, marcou 29 gols e deu três assistências.