Arteta pede e Richarlison, destaque do Everton, vira alvo do Arsenal para próxima janela de transferências

O Arsenal tem o objetivo de acertar a contratação de um novo atacante nesta próxima janela de transferências e, segundo informação do site 'Fichajes', o alvo da equipe londrina é Richarlison, que defende as cores do Everton e da Seleção Brasileira.Veja a tabela do Inglês

Segundo informação do portal 'Fichajes', a contratação de Richarlison teria sido um pedido exclusivo do técnico do Arsenal, Mikel Arteta. O treinador dos Gunners enxerga a transferência como algo positivo para o clube e para o jogador.

O Everton, de Richarlison, não faz uma temporada muito positiva na Premier League, e o jogador poderia obter mais destaque atuando em um clube que ocupa o alto da tabela, como o Arsenal. O atacante, na atual temporada, perdeu espaço até mesmo na Seleção Brasileira.

Para assinar com Richarlison, o Arsenal enfrentaria uma grande concorrência, que inclui gigantes do futebol europeu. O Real Madrid já havia demonstrado interesse no brasileiro anteriormente, e conta com um grande aporte financeiro para fechar contrato.

O Paris Saint-Germain, porém, é o grande adversário do Arsenal para assinar com Richarlison. A equipe francesa, que pode perder Mbappé para o Real Madrid nesta temporada, encontrou no atacante brasileiro o substituto para o seu jogador.