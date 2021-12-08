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Arteta pede e Richarlison, destaque do Everton, vira alvo do Arsenal para próxima janela de transferências

Atacante brasileiro do Everton entrou na lista dos Gunners e é tido como prioridade...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2021 às 20:14

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 20:14

O Arsenal tem o objetivo de acertar a contratação de um novo atacante nesta próxima janela de transferências e, segundo informação do site 'Fichajes', o alvo da equipe londrina é Richarlison, que defende as cores do Everton e da Seleção Brasileira.Veja a tabela do Inglês
Segundo informação do portal 'Fichajes', a contratação de Richarlison teria sido um pedido exclusivo do técnico do Arsenal, Mikel Arteta. O treinador dos Gunners enxerga a transferência como algo positivo para o clube e para o jogador.
O Everton, de Richarlison, não faz uma temporada muito positiva na Premier League, e o jogador poderia obter mais destaque atuando em um clube que ocupa o alto da tabela, como o Arsenal. O atacante, na atual temporada, perdeu espaço até mesmo na Seleção Brasileira.
Para assinar com Richarlison, o Arsenal enfrentaria uma grande concorrência, que inclui gigantes do futebol europeu. O Real Madrid já havia demonstrado interesse no brasileiro anteriormente, e conta com um grande aporte financeiro para fechar contrato.
O Paris Saint-Germain, porém, é o grande adversário do Arsenal para assinar com Richarlison. A equipe francesa, que pode perder Mbappé para o Real Madrid nesta temporada, encontrou no atacante brasileiro o substituto para o seu jogador.
Crédito: RicharlisonéalvodoArsenal(Foto:PAULELLIS/AFP

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