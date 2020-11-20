Arteta minimiza confusão no treino entre David Luiz e Dani Ceballos

Após o “Daily Mail” publicar que David Luiz e Dani Ceballos brigaram em um treino na sexta-feira passada e que o espanhol saiu com um arranhão no nariz, o técnico Mikel Arteta minimizou o problema. O comandante afirmou que o que ocorreu é normal em treinamentos e saiu pela tangente quando perguntado sobre se viu o acontecimento.
- Eu tenho uma visão ruim de longe. Não foi nada a não. O treinamento é competitivo e os problemas acontecem muitas vezes e são resolvidos imediatamente dentro da equipe. Não há problema entre os dois.Segundo fontes, o zagueiro brasileiro questionou Ceballos sobre o áspero tratamento aos jovens da equipe dos Gunners. Após o espanhol querer dar o troco em David Luiz, os demais jogadores do elenco tiveram que intervir na situação e apartar os atletas. O camisa oito do clube londrino também já foi flagrado em confusão com Nketiah durante uma roda de bobinhos antes de uma partida.