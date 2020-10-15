Arteta explica decisão por deixar Özil de fora da Liga Europa: 'Temos excesso de estrangeiros'

Mikel Arteta explicou a decisão por ter deixado Mesut Özil de fora da lista de inscritos para a Liga Europa. De acordo com o treinador do Arsenal, a decisão foi muito difícil e foi tomada pelo excesso de estrangeiros.

- Ele não foi o único. Foi uma decisão muito difícil, porque deixar de fora jogadores com um alto nível é complicado. Não gosto disso, mas a decisão tem de ser tomada, porque temos um excesso de estrangeiros - explicou o treinador.Quando ainda treinava o Arsenal, Arsène Wenger disse que era um desperdício não utilizar Özil. Questionado sobre isso, Arteta disse tentar encontrar a melhor forma para encaixar os jogadores.