Arteta elogia vitória chave do Arsenal contra o Wolverhampton

Crédito: Arteta emplaca quarta vitória seguida comandando o Arsenal (IAN KINGTON / IKIMAGES / AFP

Após a grande vitória do Arsenal fora de casa contra o Wolverhampton por 2 a 0 pelo Campeonato Inglês, o técnico Arteta reafirmou o desejo de levar o clube londrino de volta para a Liga dos Campeões. Os Gunners estão apenas três pontos atrás de entrar em zona de Liga Europa enfrentam o Leicester na próxima rodada. Os Foxes estão em 3º lugar e nove pontos na frente do time do Emirates e a diferença pode cair para seis pontos.

- Todo jogo não temos margem para erro. Nós sabemos que temos que tentar vencer todos os jogos. Vamos aproveitar um pouco (a vitória) antes de pensarmos no Leicester e trabalhar novamente. Nós tentamos melhorar como time. Vencer não é fácil e demos outro passo a frente em busca do nosso objetivo.