Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arteta elogia vitória chave do Arsenal contra o Wolverhampton

Gunners venceram fora de casa por 2 a 0 e estão próximos de classificação para Liga Europa, mas sonho de Arteta é levar equipe novamente para a Liga dos Campeões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2020 às 12:19

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 12:19

Crédito: Arteta emplaca quarta vitória seguida comandando o Arsenal (IAN KINGTON / IKIMAGES / AFP
Após a grande vitória do Arsenal fora de casa contra o Wolverhampton por 2 a 0 pelo Campeonato Inglês, o técnico Arteta reafirmou o desejo de levar o clube londrino de volta para a Liga dos Campeões. Os Gunners estão apenas três pontos atrás de entrar em zona de Liga Europa enfrentam o Leicester na próxima rodada. Os Foxes estão em 3º lugar e nove pontos na frente do time do Emirates e a diferença pode cair para seis pontos.
- Todo jogo não temos margem para erro. Nós sabemos que temos que tentar vencer todos os jogos. Vamos aproveitar um pouco (a vitória) antes de pensarmos no Leicester e trabalhar novamente. Nós tentamos melhorar como time. Vencer não é fácil e demos outro passo a frente em busca do nosso objetivo.
O Arsenal possui uma tabela difícil nas últimas cinco rodadas, mas vive um grande momento após quatro vitórias consecutivas entre Premier League e Copa da Inglaterra. Após o confronto contra o Leicester, os Gunners enfrentam o clássico contra o Tottenham, o campeão Liverpool, Aston Villa e Watford, times que atualmente brigam para fugir da zona do rebaixamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados