Arteta confia em renovação de Auba no Arsenal, mas atacante despista

Após a vitória do Arsenal por 2 a 1 contra o Chelsea e a conquista da Copa da Inglaterra, o atacante autor dos dois gols da partida e grande estrela da equipe, Aubameyang, não quis revelar seu futuro. Em entrevista para a “BT Sport”, o gabonês disse que não estava pensando em renovação de contrato, apesar de só restar mais um ano de vínculo entre ele e o clube.
- Eu realmente não estou pensando nisso. Eu só quero aproveitar com os rapazes e pegar o troféu. Nós merecemos vencer. Todo mundo deu seu melhor para o time. A jornada foi longa, mas estamos aproveitando o grande jogo.
O técnico Mikel Arteta também expressou o desejo de manter o camisa 14 e brincou com o fato de Aubameyang ter deixado a taça cair de suas mãos em comemoração após a partida.
- Ele precisa de mais experiência com troféus, nós podemos acostumá-lo com isso. Ele sabe o que penso. Eu quero construir o elenco em volta dele. Eu acho que ele quer ficar e só precisamos acertar o acordo. Eu acredito que esses momentos vão fazer ele ver e acreditar que estamos no caminho certo e ele é grande parte disso.
Desde 2018 na equipe dos Gunners, Aubameyang conquistou seu primeiro título com o clube neste último sábado. Também foi o primeiro troféu de Mikel Arteta como treinador, após chegar do Manchester City em dezembro com a missão de fazer uma grande reconstrução no Arsenal após anos desastrosos.