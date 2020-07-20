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futebol

Arteta admite preocupação com futuro de Aubameyang

Jogador do Arsenal tem contrato até o fim da próxima temporada e pode deixar o clube londrino já nesta janela de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 18:41

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 18:41

Crédito: SHAUN BOTTERILL / AFP
Destaque do Arsenal na temporada e responsável pelos dois gols que levaram os Gunners à final da Copa da Inglaterra, o atacante Pierre-Emerick Aubameyang não tem permanência garantida no time londrino para a próxima época. E esta indefinição tem preocupado o técnico Mikel Arteta, que falou sobre o tema.
- Quando falo de incertezas, Aubameyang é uma delas. Acho que fui bem claro, quanto mais cedo terminarmos melhor, pois assim o jogador pode estar mais concentrado e mais calmo, mas você precisa respeitar o tempo e as necessidades do clube - disse Arteta.
O atacante gabonês tem contrato com o Arsenal até o fim da próxima temporada e até o momento não chegou a um acordo para renovação. Caso as partes não se acertem, Auba poderá assinar um pré-contrato sem custos com qualquer equipe a partir de janeiro.

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