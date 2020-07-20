Arteta admite preocupação com futuro de Aubameyang

Crédito: SHAUN BOTTERILL / AFP

Destaque do Arsenal na temporada e responsável pelos dois gols que levaram os Gunners à final da Copa da Inglaterra, o atacante Pierre-Emerick Aubameyang não tem permanência garantida no time londrino para a próxima época. E esta indefinição tem preocupado o técnico Mikel Arteta, que falou sobre o tema.

- Quando falo de incertezas, Aubameyang é uma delas. Acho que fui bem claro, quanto mais cedo terminarmos melhor, pois assim o jogador pode estar mais concentrado e mais calmo, mas você precisa respeitar o tempo e as necessidades do clube - disse Arteta.