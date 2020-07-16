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futebol

Arteta admite enorme diferença entre Arsenal e Liverpool

Apesar da vitória, técnico disse que ainda precisa melhorar para diminuir diferença entre as equipes e citou os elementos presentes no confronto para conquistar os três pontos...

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 13:37

LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 13:37
Crédito: SHAUN BOTTERILL / AFP
Apesar da vitória do Arsenal contra o Liverpool por 2 a 1 pelo Campeonato Inglês na última quarta-feira, o técnico Mikel Arteta admitiu que a diferença entre os dois times é gigantesca. O espanhol ficou muito feliz com os três pontos conquistados, mas disse que a sorte é um dos elementos necessários para bater a equipe de Jurgen Klopp.
- Para vencer esse time, você tem que ter momentos no jogo quando se arrisca, se defender em grande parte e um pouco de sorte e hoje tivemos tudo isso. A diferença entre os dois times atualmente é enorme , não podemos melhorar em dois meses, mas a responsabilidade, a luta é igual e estou orgulho disso. O resto vai demorar um pouco.
Após a derrota no clássico para o Tottenham, os Gunners ficaram muito distantes do objetivo de conquistar uma vaga em competições europeias na próxima temporada. Faltando apenas duas rodadas, o time ocupa a 9ª colocação e está três pontos atrás do Wolverhampton, que ocupa o 6º lugar.

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