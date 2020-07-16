Arteta admite enorme diferença entre Arsenal e Liverpool

Crédito: SHAUN BOTTERILL / AFP

Apesar da vitória do Arsenal contra o Liverpool por 2 a 1 pelo Campeonato Inglês na última quarta-feira, o técnico Mikel Arteta admitiu que a diferença entre os dois times é gigantesca. O espanhol ficou muito feliz com os três pontos conquistados, mas disse que a sorte é um dos elementos necessários para bater a equipe de Jurgen Klopp.

- Para vencer esse time, você tem que ter momentos no jogo quando se arrisca, se defender em grande parte e um pouco de sorte e hoje tivemos tudo isso. A diferença entre os dois times atualmente é enorme , não podemos melhorar em dois meses, mas a responsabilidade, a luta é igual e estou orgulho disso. O resto vai demorar um pouco.