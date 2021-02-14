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Arsene Wenger revela que tentou contratar Vardy para o Arsenal

Ex-técnico dos Gunners ofereceu contrato ao atacante inglês logo após o título do Leicester na Premier League, mas antigo dono dos Foxes fez uma proposta mais sedutora...
LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 09:38

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 09:38

Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP
Arsene Wenger, ex-técnico do Arsenal, revelou que tentou a contratação de Jamie Vardy para os Gunners logo após o Leicester ter conquistado o título de campeão da Premier League em 2016. Em entrevista à “beIN”, o francês afirmou que após o interesse, o antigo dono dos Foxes ofereceu um contrato ainda melhor para o inglês.- Ele é fenomenal. Os grandes atacantes que eu gosto estão convencidos de que marcarão em algum momento. Eu lhe ofereci muito dinheiro, mas o Leicester acabara de ganhar o campeonato em 2016 e Srivaddhanaprabha não queria perdê-lo e ofereceu um contrato mais longo e aproximadamente o mesmo dinheiro ou mais.
> Veja a tabela da Premier League
O centroavante é uma das principais peças do Leicester e no último sábado anotou mais um gol na vitória de seu time diante do Liverpool. Nesta temporada, o veterano de 34 anos já soma 12 gols e cinco assistências pela Premier League, tem contrato até 2023 e busca levar o clube para mais uma Champions League.

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