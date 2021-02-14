Arsene Wenger revela que tentou contratar Vardy para o Arsenal

Arsene Wenger, ex-técnico do Arsenal, revelou que tentou a contratação de Jamie Vardy para os Gunners logo após o Leicester ter conquistado o título de campeão da Premier League em 2016. Em entrevista à “beIN”, o francês afirmou que após o interesse, o antigo dono dos Foxes ofereceu um contrato ainda melhor para o inglês.- Ele é fenomenal. Os grandes atacantes que eu gosto estão convencidos de que marcarão em algum momento. Eu lhe ofereci muito dinheiro, mas o Leicester acabara de ganhar o campeonato em 2016 e Srivaddhanaprabha não queria perdê-lo e ofereceu um contrato mais longo e aproximadamente o mesmo dinheiro ou mais.