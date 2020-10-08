Arsene Wenger quer alterar regras de lateral e impedimento no futebol

Crédito: Wenger quer mudar regras de impedimento e de bolas paradas (Divulgação/FIFA

Arsene Wenger, Chefe de Desenvolvimento Global de Futebol da Fifa, quer revolucionar o esporte e propor algumas mudanças nas regras. Em entrevista ao jornal “L’Equipe”, o ex-técnico explicou que uma das ideias é alterar a cobrança do lateral com as mãos para os pés, como uma cobrança de falta, nos últimos cinco minutos de jogo.

- Gostaria de mudar a regra do lateral. Cinco minutos antes do final, um lateral deveria ser uma vantagem, mas nessas situações você encara 10 adversários quando você tem apenas nove. Estatísticas mostram que oito de 10 situações de laterais, você perde a bola. Na sua metade do campo, você deve ter a oportunidade de chutar a bola.

O francês também revelou desejo de mudar a atual regra do impedimento para dar vantagem aos atacantes.

- No momento, você está impedido quando uma parte do seu corpo com a qual você pode marcar um gol está à frente do corpo de um defensor. Eu gostaria que não houvesse impedimento, desde que uma única parte do corpo com a qual você possa marcar um gol esteja alinhada com o defensor. Isso pode ser uma vantagem para os atacantes, pois obriga os zagueiros a jogarem mais altos.