Arsène Wenger fala sobre volta de Cristiano Ronaldo ao Manchester United: 'Não foi 100% racional'

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Uma das contratações mais bombásticas da janela de transferências no futebol internacional, a volta de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, como não poderia ser diferente, segue rendendo assunto. E desta vez quem comentou a respeito foi o ex-técnico do Arsenal, Arsène Wenger, chefe de desenvolvimento global de futebol da Fifa.

+ Champions League começa no dia 14 de setembro. Veja os jogos e a tabela!Para o francês de 71 anos, em entrevista ao jornal "Bild", da Alemanha, a decisão dos Diabos Vermelhos pelo retorno do ídolo português foi mais na base da emoção do que na razão e que não foi uma decisão "100% racional".

- Esta é uma história de amor que você quer ver. Ele foi recontratado por mais do que motivos esportivos, é também emocional. Acho que a decisão não é 100% racional - disse o ex-treinador.

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Sobre a montagem do time, Arsène Wenger afirmou que o técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, precisará encontrar um equilíbrio para encaixar tantas peças de qualidade.