Arsène Wenger é cotado para comandar a seleção da Suíça

Arsène Wenger, histórico técnico do Arsenal, é cotado para assumir a seleção da Suíça, segundo o portal "Blick". As informações apontam que o francês iria comandar o país durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 nos próximos meses.Apesar dos 71 anos e de uma relação de longa duração com os Gunners, que terminou em 2018, o treinador francês nunca anunciou uma aposentadoria dos gramados. No entanto, já são três anos sem trabalhar à frente de uma equipe de futebol.