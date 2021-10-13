Arsène Wenger diz que Copa do Mundo de 2022 poderá ter máquina que marca lances de impedimento

Crédito: VALERIANO DI DOMENICO / AFP

Atual chefe de desenvolvimento global de futebol da Fifa, Arsène Wenger admitiu que a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, poderá ter o auxílio da tecnologia na marcação de impedimentos. De acordo com o ex-treinador do Arsenal, a entidade trabalha na possibilidade de uma ferramenta que detecta os lances de fora de jogo de forma automática.De acordo com o francês, detalhes ainda não podem ser revelados, mas afirmou que a ferramenta pode ser "a próxima das grandes evoluções da arbitragem".

- Precisamos continuar avançando na velocidade da tomada de decisões, principalmente em lances de impedimento. Em 2022, na Copa do Mundo, seremos muito mais capazes de tomar decisões sobre impedimentos mais rápidas. Vai parar menos o jogo, algo de que o VAR pode ser considerado culpado - disse Arsène Wenger.

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Um dos grandes entusiastas da ideia da Copa do Mundo ser realizada a cada dois anos, Wenger é um dos críticos ao VAR, o árbitro de vídeo, mas afirmou que é a favor da tecnologia.

- Percebemos nas partidas decisivas que o VAR foi capaz de evitar que decisões erradas fossem tomadas. Mas há coisas que ainda precisam ser aperfeiçoadas. VAR é um processo novo, e o nível dos profissionais pode não estar no nível dos árbitros, mas chegará em alguns anos. Há um problema porque requer muitas pessoas, é caro - disse o francês, que completou:

- O VAR é uma ajuda útil e deve permanecer para decisões mais justas. Antes, havia 93% de decisões justas, hoje são 97%. São centenas de decisões em um campeonato inteiro. É importante - finalizou.

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