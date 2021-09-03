Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Arsène Wenger defende Copa do Mundo a cada dois anos: 'Melhorar a qualidade do jogo e das competições'
futebol

Arsène Wenger defende Copa do Mundo a cada dois anos: 'Melhorar a qualidade do jogo e das competições'

Ex-técnico do Arsenal e chefe de Desenvolvimento Global de Futebol da FIFA explica formato do novo calendário; planejamento pode entrar em vigor a partir de 2024...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 16:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2021 às 16:53
Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
A proposta de diminuir o intervalo entre Copas do Mundo ganha força dentro da FIFA. Arsène Wenger, chefe de Desenvolvimento Global de Futebol na entidade, defendeu a medida como forma de aperfeiçoar o nível do esporte. Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, explicou a sua ideia de formato para o novo calendário. - Pretende-se continuar melhorando a qualidade do futebol, melhorando a periodicidade das competições, ao mesmo tempo que se aperfeiçoa as regras do jogo. Quero melhorar a frequência das competições, me baseando na simplicidade, na clareza do calendário e na vontade de organizar apenas competições que tenham um significado real e que sejam aquelas que permitem melhorar o nível do futebol - disse. Segundo o diretor, o planejamento até 2024 permanece o mesmo. Depois, pode sofrer a alteração discutida na FIFA. Na concepção de Arsène, as eliminatórias devem ocorrer em janelas internacionais, e os jogadores serão convocados menos vezes.
- A grande ideia é agrupar as eliminatórias em duas janelas internacionais, em outubro e março, para maior visibilidade do calendário, maior simplicidade para os clubes e menos problemas a resolver para as seleções. O princípio seria um agrupamento de classificações, a cada ano, e no final da temporada uma grande competição, Copa do Mundo ou Torneio Continental. Entre as duas janelas de eliminatórias, o jogador ficaria no clube durante toda a temporada.
> Veja a classificação das Eliminatórias da Europa para a Copa de 2022O ex-técnico do Arsenal afirma que a quantidade de jogos não irá aumentar, assim como a captação de receitas da instituição. Além disso, haveria um pausa para o repouso dos jogadores após as competições.
- Não haverá mais jogos do que antes e os jogadores serão menos convocados pelas seleções nacionais. A ideia é mesmo melhorar a qualidade do jogo e das competições, não há intenção financeira por trás disso, até porque a FIFA redistribui o dinheiro a todas as federações do mundo para desenvolver o futebol nos países. Para os jogadores, não haverá mais jogos, e haverá descanso obrigatório após as fases finais, pelo menos vinte e cinco dias, na minha ideia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados