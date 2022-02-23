Arsenal x Wolverhampton: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

A bola vai rolar para uma partida atrasada da 20ª rodada do Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, em Londres, o Arsenal recebe o Wolverhampton em um confronto direto por uma vaga na próxima Champions League. O jogo acontece no Emirates Stadium, às 16h45 (de Brasília).ARSENALTentando se aproximar do G-4, grupo que garante vaga na próxima edição da Champions League, o Arsenal precisa da vitória diante do seu torcedor para diminuir a vantagem do Manchester United, o quarto colocado. Com três jogos a menos, o time de Mikel Arteta tem aproveitamento superior aos Red Devils.
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WOLVERHAMPTONAssim como o Arsenal, o Wolverhampton também sonha com uma vaga na próxima edição da Champions League. A legião portuguesa comandada por Bruno Lage está a dois pontos dos Gunners, ocupando a sétima colocação e com dois jogos por fazer.
+ Em busca da Chuteira de Ouro! Veja os principais artilheiros da Europa na temporadaFICHA TÉCNICA
Arsenal x WolverhamptonPremier League - Campeonato Inglês20ª RodadaData e horário: 24/02/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Martin AtkinsonAssistentes: Lee Betts e James MainwaringTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Tomiyasu, Ben White, Gabriel Magalhães e Tierney; Xhaka, Partey, Saka, Odegaard e Smith Rowe; Lacazette.
Desfalques: Ninguém.
WOLVERHAMPTON (Técnico: Bruno Lage)José Sá; Kilman, Coady e Saïss; Nélson Semedo, Rúben Neves, Dendoncker e Fernando Marçal; Francisco Trincão (João Moutinho), Raúl Jiménez e Daniel Podence.
Desfalques: Mosquera, Boly e Aït-Nouri (dúvidas).