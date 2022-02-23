Arsenal x Wolverhampton: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

A bola vai rolar para uma partida atrasada da 20ª rodada do Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, em Londres, o Arsenal recebe o Wolverhampton em um confronto direto por uma vaga na próxima Champions League. O jogo acontece no Emirates Stadium, às 16h45 (de Brasília).ARSENALTentando se aproximar do G-4, grupo que garante vaga na próxima edição da Champions League, o Arsenal precisa da vitória diante do seu torcedor para diminuir a vantagem do Manchester United, o quarto colocado. Com três jogos a menos, o time de Mikel Arteta tem aproveitamento superior aos Red Devils.