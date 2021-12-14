Arsenal x West Ham: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Em jogo valendo vaga no G-4 da Premier League, o Arsenal recebe o West Ham nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). Os Gunners vivem uma semana conturbada após a vitória sobre o Southampton, mas estão em busca dos três pontos em casa para alcançar o lugar de Champions League.SÓ ELOGIOS- Para mim, o West Ham é um dos melhores times do campeonato. O entendimento que eles possuem, a clareza no que eles querem fazer e como eles estão dispostos a machucar os adversários com o estilo de jogo é impressionante e eles têm sido consistentes - disse Mikel Arteta, técnico do Arsenal.
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POLÊMICA NA VÉSPERANesta terça-feira, o Arsenal decidiu tirar a condição de capitão do atacante Aubameyang por uma violação disciplinas. Além disso, o veterano está descartado do jogo contra os Hammers e a expectativa é a de que Lacazette ganhe chance no 11 inicial.
FICHA TÉCNICA:Arsenal x West Ham
Data e horário: 15/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel e Tierney; Xhaka e Partey; Saka, Odegaard e Smith Rowe; Lacazette
Desfalques: Bernd Leno e Sead Kolasinac (machucados). Aubameyang (decisão do clube)
WEST HAM (Técnico: David Moyes)Fabianski; Coufal, Dawson, Diop e Masuaku; Rice e Soucek; Bowen, Fornals e Benrahma; Antonio
Desfalques: Ben Johnson, Kurt Zouma, Ryan Fredericks e Angelo Ogbonna (machucados)