Arsenal x West Ham: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Em jogo valendo vaga no G-4 da Premier League, o Arsenal recebe o West Ham nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). Os Gunners vivem uma semana conturbada após a vitória sobre o Southampton, mas estão em busca dos três pontos em casa para alcançar o lugar de Champions League.SÓ ELOGIOS- Para mim, o West Ham é um dos melhores times do campeonato. O entendimento que eles possuem, a clareza no que eles querem fazer e como eles estão dispostos a machucar os adversários com o estilo de jogo é impressionante e eles têm sido consistentes - disse Mikel Arteta, técnico do Arsenal.