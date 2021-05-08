Arsenal x West Brom: onde assistir e prováveis escalações

Neste domingo, o Arsenal recebe o West Brom no Emirates Stadium, em Londres, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. A partida, que ocorre às 15h (de Brasília), será entre os Gunners, no meio da tabela, e o West Brom, que briga para não cair.
Veja a tabela do InglêsO Arsenal, 11º colocado do Campeonato Inglês com 49 pontos em 34 partidas, está longe da classificação para alguma competição continental e, no momento, busca apenas melhorar a sua colocação na tabela do torneio nacional.
A situação do West Brom é muito complicada, e o time de Sam Allardyce, o 'Big Sam', briga para não cair para a Championship, segundona inglesa. Com 26 pontos em 34 partidas, o time precisa de dez pontos para fugir da zona de degola.FICHA TÉCNICAARSENAL X WEST BROM - Campeonato Inglês - 35ª rodada
Data e horário: 09/05/2021, às 15h (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Peter BankesAssistentes: Neil Davies e James MainwaringOnde assistir: ESPN Brasil
ARSENAL (Treinador: Mikel Arteta)Mathew Ryan; Bellerín, Holding, Gabriel Magalhães e Xhaka; Elneny, Ceballos e Odegaard; Willian, Martinelli e Aubameyang.
Desfalques: David Luiz (lesionado).
WEST BROM (Treinador: Sam Allardyce)Johnstone; Furlong, Bartley, Ajayi e Towsend; Yokuslu, Matheus Pereira, Maitland-Niles, Gallagher e Phillips; Diagne.
Desfalques: Robert Snoodgrass.