Arsenal x Watford: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Invicto há nove jogos, o Arsenal recebe o Watford neste domingo, às 11h (horário de Brasília), pela Premier League. A equipe de Mikel Arteta busca os três pontos no Emirates Stadium para seguir lutando por vagas em competições da Uefa na próxima temporada, enquanto os visitantes brigam contra o rebaixamento.Bom momento
- O que eu peço é que a gente siga melhorando e continue com boas performances que vão nos guiar para os bons resultados. Espero que a gente mantenha a mesma unidade e união no elenco. Se fizermos isso, iremos melhorar ainda mais - ressaltou Mikel Arteta, técnico do Arsenal.
Sonho com Champions League
O torcedor dos Gunners que se acostumou em ver o clube na Champions League sob comando de Arsene Wenger volta a sonhar devido a fase da equipe. O Arsenal ocupa a 6ª colocação na Premier League e pode entrar em zona de competição europeia em caso de uma vitória simples.
FICHA TÉCNICA:Arsenal x Watford
Data e horário: 7/11/2021, às 11h (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel e Tavares; Saka, Partey, Lokonga e Smith Rowe; Aubameyang e Lacazette
Desfalques: Kieran Tierney e Granit Xhaka (machucados)
WATFORD (Técnico: Claudio Ranieri)Foster; Ngakia, Cathcart, Troost-Ekong e Masina; Sissoko e Kucka; Sarr, Cleverley e Dennis; King
Desfalques: Ken Sema, Peter Etebo e Christian Kabasele (machucados)