Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Arsenal x Watford: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
futebol

Arsenal x Watford: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Invicto há nove partidas, Arsenal busca vitória para sonhar com retorno aos torneio da Uefa na próxima temporada, enquanto Watford luta para não ser rebaixado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2021 às 10:38

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 10:38

Crédito: GLYN KIRK / AFP
Invicto há nove jogos, o Arsenal recebe o Watford neste domingo, às 11h (horário de Brasília), pela Premier League. A equipe de Mikel Arteta busca os três pontos no Emirates Stadium para seguir lutando por vagas em competições da Uefa na próxima temporada, enquanto os visitantes brigam contra o rebaixamento.Bom momento
- O que eu peço é que a gente siga melhorando e continue com boas performances que vão nos guiar para os bons resultados. Espero que a gente mantenha a mesma unidade e união no elenco. Se fizermos isso, iremos melhorar ainda mais - ressaltou Mikel Arteta, técnico do Arsenal.
> Veja a tabela da Premier League
Sonho com Champions League
O torcedor dos Gunners que se acostumou em ver o clube na Champions League sob comando de Arsene Wenger volta a sonhar devido a fase da equipe. O Arsenal ocupa a 6ª colocação na Premier League e pode entrar em zona de competição europeia em caso de uma vitória simples.
FICHA TÉCNICA:Arsenal x Watford
Data e horário: 7/11/2021, às 11h (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel e Tavares; Saka, Partey, Lokonga e Smith Rowe; Aubameyang e Lacazette
Desfalques: Kieran Tierney e Granit Xhaka (machucados)
WATFORD (Técnico: Claudio Ranieri)Foster; Ngakia, Cathcart, Troost-Ekong e Masina; Sissoko e Kucka; Sarr, Cleverley e Dennis; King
Desfalques: Ken Sema, Peter Etebo e Christian Kabasele (machucados)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arsenal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados