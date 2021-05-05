Arsenal x Villarreal: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Arsenal e Villareal disputam uma vaga na grande final da Europa League nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília). No duelo de ida, jogado na Espanha, o Submarino Amarelo derrotou a equipe de Mikel Arteta por 2 a 1 e o confronto está aberto e promete muitas emoções.Desafio
- Nós temos que abraças a oportunidade e o desafio que temos pela frente. É um jogo grande para todos, pois o que queremos é ganhar títulos. Se vencermos, estaremos mais pertos de erguer umtro troféu. Não tivemos o resultado que gostaríamos (na ida), mas pelo contexto do jogo saímos com uma boa situação - disse Mikel Arteta.
Responsabilidade
Unai Emery, ex-técnico dos Gunners e atual comandante do Villarreal, afirmou que o clube inglês é o favorito para o duelo e jogou a responsabilidade para os mandantes. O Arsenal é o segundo clube com maior investimento dentro da competição, atrás apenas do Manchester United.
Arsenal x Villarreal
Data e horário: 6/5/2021, às 16h (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Chambers, Holding, Gabriel e Xhaka; Partey e Elneny; Saka, Smith Rowe e Pepe; Aubameyang
Desfalques: David Luiz, Tiernay e Lacazette (machucados). Ceballos (suspenso)
VILLARREAL (Técnico: Unai Emery)Rulli; Gaspar, Albiol, Torres e Pedraza; Chukwueze, Parejo, Coquelin e Trigueros; Moreno e Bacca
Desfalques: Juan Foyth e Vicente Iborra (machucados). Capoue (suspenso)