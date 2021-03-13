Arsenal x Tottenham: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: No último duelo, Son foi um dos destaques do Tottenham (GLYN KIRK / POOL / AFP

Arsenal e Tottenham realizam o maior clássico de Londres neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), pela Premier League. Ambos os times chegam empolgados após conquistaram vitórias na Europa League, mas buscam melhorar suas classificações na tabela do Campeonato Inglês e terminar a temporada de forma mais digna.Precisa melhorar

- No último jogo, nós começamos bem, fomos dominantes, mas na primeira vez que eles passaram do meio de campo, marcaram. Isso é qualidade, eles são bem organizados, uma grande ameaça em situações de contra-ataques e tem ótimas peças individuais. Você vê que o time luta e acredita na ideia do treinador, será um duelo muito duro - afirmou Mikel Arteta.

Vantagem

O Tottenham vive um grande momento na Premier League, com boas atuações de Gareth Bale, vem de três vitórias seguidas e não se desgastou como os Gunners durante a semana. Enquanto o Arsenal teve que viajar para a Grécia para enfrentar o Olympiacos, os Spurs permaneceram em Londres para vencer o Dínamo Zagreb na última quinta-feira .

FICHA TÉCNICA:Arsenal x Tottenham

Data e horário: 14/3/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Bellerin, David Luiz, Pablo Mari e Tierney; Xhaka e Partey; Saka, Odegaard e Pepe; Aubameyang

Desfalques: Nenhum

TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Lloris; Doherty, Sanchez, Alderweireld e Reguilon; Hojbjerg e Ndombele; Bale, Lucas e Son; Kane