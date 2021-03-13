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futebol

Arsenal x Tottenham: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Time de José Mourinho vive grande fase com três vitórias seguidas na Premier League e não teve desgaste de viagem durante a última semana pela Europa League...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 14:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2021 às 14:23
Crédito: No último duelo, Son foi um dos destaques do Tottenham (GLYN KIRK / POOL / AFP
Arsenal e Tottenham realizam o maior clássico de Londres neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), pela Premier League. Ambos os times chegam empolgados após conquistaram vitórias na Europa League, mas buscam melhorar suas classificações na tabela do Campeonato Inglês e terminar a temporada de forma mais digna.Precisa melhorar
- No último jogo, nós começamos bem, fomos dominantes, mas na primeira vez que eles passaram do meio de campo, marcaram. Isso é qualidade, eles são bem organizados, uma grande ameaça em situações de contra-ataques e tem ótimas peças individuais. Você vê que o time luta e acredita na ideia do treinador, será um duelo muito duro - afirmou Mikel Arteta.
Vantagem
O Tottenham vive um grande momento na Premier League, com boas atuações de Gareth Bale, vem de três vitórias seguidas e não se desgastou como os Gunners durante a semana. Enquanto o Arsenal teve que viajar para a Grécia para enfrentar o Olympiacos, os Spurs permaneceram em Londres para vencer o Dínamo Zagreb na última quinta-feira .
FICHA TÉCNICA:Arsenal x Tottenham
Data e horário: 14/3/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Bellerin, David Luiz, Pablo Mari e Tierney; Xhaka e Partey; Saka, Odegaard e Pepe; Aubameyang
Desfalques: Nenhum
TOTTENHAM (Técnico: José Mourinho)Lloris; Doherty, Sanchez, Alderweireld e Reguilon; Hojbjerg e Ndombele; Bale, Lucas e Son; Kane
Desfalques: Lo Celso (machucado)

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