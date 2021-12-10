Arsenal x Southampton: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Tem promessa de jogo grande na capital inglesa pela 16ª rodada da Premier League. Neste sábado, o Arsenal recebe o Southampton, sonhando em se aproximar do G-4. O duelo entre Gunners e Saints acontece no Emirates Stadium, em Londres, às 12h (de Brasília). ARSENALApós início ruim no Campeonato Inglês, o Arsenal faz campanha de recuperação e já briga na parte de cima da tabela. Com 23 pontos, os Gunners estão em sétimos, mas sonham em entrar no G-4 nas próximas rodadas. Na última partida, a equipe de Londres perdeu para o Everton por 2 a 1.
SOUTHAMPTONHá quatro jogos sem vencer, o Southampton busca reencontrar o caminho das vitórias para ficar ainda mais longe da zona de rebaixamento. Na última partida, a equipe de Ralph Hasenhüttl, que tem 16 pontos, recebeu o Brighton e as equipes empataram em 1 a 1.
FICHA TÉCNICA
Arsenal x SouthamptonPremier League - Campeonato Inglês16ª RodadaData e horário: 11/12/2021, às 12h (de Brasília)Local: Emirates Stadium, em Manchester (ING)Árbitro: Jarred GillettAssistentes: Adam Nunn e Neil DaviesTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Tomiyasu, Ben White, Gabriel Magalhães e Tierney; Xhaka, Partey, Saka, Odegaard e Smith Rowe; Aubameyang.
Desfalques: Kolasinac (lesionado); Smith Rowe e Leno (dúvidas).
SOUTHAMPTON (Técnico: Ralph Hasenhüttl)Caballero; Livramento, Lyanco, Stephens e Walker-Peters; Redmond, Diallo, Ward-Prowse e Elyounoussi (Tella); Adams e Broja.
Desfalques: Bednarek, McCarthy e Armstrong (lesionados); Salisu e Oriol Romeu (suspensos); Forster (dúvidas).